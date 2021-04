Parc Astérix

Onbeperkt wachtrijen overslaan in Parc Astérix gaat 89 euro kosten

Het Franse pretpark Parc Astérix introduceert een betaalde voorrangsservice, vergelijk met de Fast Lane in Walibi Holland en de Speedy Pass in Walibi Belgium. Bezoekers kunnen vanaf dit jaar betalen om de wachtrijen bij veel attracties over te slaan. Het digitale reserveringssysteem heet Filotomatix.



Vorig jaar werd het concept gratis aangeboden als een extra service tijdens de coronacrisis. Vanaf dit seizoen gaat Filotomatix geld kosten. Het systeem wordt ingezet bij de attracties OzIris, Tonnerre de Zeus, La Trace du Hourra, Goudurix, Pégase Express, Romus et Rapidus, Le Grand Splatch, Menhir Express, L'Oxygénarium en Attention Menhir.

De duurste variant - Illimité ('Onbeperkt') - kost 89 euro. Daarmee hoeven bezoekers nergens meer in de rij te staan. Wie kiest voor Or ('Goud'), betaalt 39 euro op de dag zelf of 35 euro in de voorverkoop voor één keer versnelde toegang per attractie. Verder is er de optie Argent ('Zilver') voor 29 euro, die de actuele wachttijd bij een attractie halveert.



6 of 8 euro

Daarnaast is het mogelijk om voor de genoemde attracties én bij de attractie Discobelix eenmalig te betalen om niet te hoeven wachten. Die optie heet Unité ('Eenmalig'). Parc Astérix vraagt 6 of 8 euro per attractie.



In 2021 bedraagt de reguliere entreeprijs van Parc Astérix 53 euro voor volwassenen en 45 euro voor kinderen. Het pretpark hoopt eind mei weer open te kunnen gaan. Voorlopig moeten attractieparken in Frankrijk gesloten blijven vanwege het coronavirus.