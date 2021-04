Duinrell

Deze Duinrell-attracties gaan open in de meivakantie

Duinrell opent binnenkort enkele doe-attracties voor verblijfsgasten. Dagbezoekers zijn voorlopig nog niet welkom in het Wassenaarse pretpark, maar het Duinrell-vakantiepark is wel gewoon geopend. In de meivakantie - van vrijdag 23 april tot en met zondag 16 mei - staan er extra activiteiten op het programma.



Als onderdeel daarvan gaan matjesglijbaan Niagara Superroetsj, klimberg Matterhorn, de Uitkijktoren, de Monorail bij Wonderland, de Verkeerstuin, de Trampolines, de Klimketting en de roeibootjes in de Haven open. Ook is het mogelijk om te minigolfen.

Spelen kan in het Speelkasteel en in de grote speeltuin in het hart van het park. Daarnaast komt Duinrell met een lange lijst aan mogelijke activiteiten voor vakantiegasten. Zo wordt gezorgd voor een voetbaltoernooi, een tafeltennistoernooi, workshops, bosexpedities, waterpolo en volleybal in het verwarmde buitenbad van het Tikibad en een skelterrace.



Mascottes

Verder bestaat het programma uit onder andere een kinderdisco in de openlucht, een lichtjestocht, oud-Hollandse spelletjes, parades en meet-and-greets met de Duinrell-mascottes en speurtochten. Als klap op de vuurpijl mogen bezoekers achter de schermen kijken bij de achtbanen Falcon en Dragonfly.



Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer het attractiepark weer volledig open kan. Als dat in de meivakantie gebeurt, komt een deel van de geplande activiteiten te vervallen. "Dit uitgebreide programma is bedoeld als alternatief, om alsnog heel veel vermaak te kunnen bieden", legt een woordvoerster uit.