Efteling

Amerikaanse dierentuin kiest voor Efteling-film Fabula

De Efteling is niet langer de enige plek waar de 4D-film Fabula te zien is. Tegenwoordig wordt de productie ook vertoond in een dierentuin in de Verenigde Staten. Bezoekers van Columbus Zoo and Aquarium, gelegen in de Amerikaanse staat Ohio, kunnen de film bekijken in het Shores 4-D Theater.



Daar draait Fabula onder de internationale titel The Bear and the Squirrel. De elf minuten durende film is nagenoeg identiek aan de versie in Kaatsheuvel. Wel verwijderde producent Aardman Animations het Efteling-personage Klaas Vaak.

Verder werd de uitgebreide voorshow opnieuw geanimeerd en toegevoegd aan de hoofdshow. In tegenstelling tot de Efteling moet in het Amerikaanse dieren- en attractiepark apart voor de film betaald worden. Een kaartje kost daar 5 dollar, zo'n 4,15 euro.



Voorwaarde

Bij de première van Fabula in december 2019 was al duidelijk dat Aardman de productie mag verkopen aan parken in het buitenland. Er is wel een belangrijke voorwaarde aan verbonden: het park mag niet in een straal van zeshonderd kilometer rond de Efteling liggen.



Destijds zou een Scandinavisch pretpark interesse hebben. Daar is nog niets concreets uit voortgekomen. The Bear and the Squirrel werd toegevoegd aan het portfolio van de Canadese distributeur SimEx-Iwerks.