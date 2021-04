Blackpool Pleasure Beach

Engels pretpark plant boom ter nagedachtenis aan prins Philip

Het Engelse pretpark Blackpool Pleasure Beach brengt een eerbetoon aan de overleden prins Philip. Bij een achtbaan in het attractiepark werd dit weekend een boom geplant ter nagedachtenis aan de echtgenoot van koningin Elizabeth, die op 9 april stierf.



Amanda Thompson, directrice van Blackpool Pleasure Beach, bewaart warme herinneringen aan de Britse prins. "Hij was ontzettend grappig", zegt ze daarover. "Hij liet me altijd lachen door heel ongemakkelijke vragen te stellen. Het was zijn bedoeling dat iets geks zou antwoorden. Ik moest wel honderd keer nadenken over mijn antwoorden."

In de buurt van de lanceerachtbaan Icon, geopend in 2018, staat nu een prins Philip-boom. Thompson plantte de boom met parlementslid Scott Benton. Op een bijbehorend bordje valt te lezen: "In memory of HRH The Prince Philip, Duke of Edingburgh. An icon who will live on through us all at Pleasure Beach."



Begrafenis

De pretparken in Engeland zijn sinds maandag 12 april weer open voor publiek. Gisteren werd in de parken om 15.00 uur lokale tijd een minuut stilte gehouden vanwege de begrafenis van de prins.