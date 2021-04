Isla Mágica

Spaans pretpark gaat 4D-film draaien uit Europa-Park

Bezoekers van het Spaanse pretpark Isla Mágica kunnen dit jaar kijken naar een 4D-film uit het Duitse attractiepark Europa-Park. In de 4D-bioscoop van Isla Mágica wordt in 2021 de productie Nachts im Park vertoond.



De twaalf minuten durende film speelt zich af in Europa-Park. Bekende attracties als lanceerachtbaan Blue Fire en houten achtbaan Wodan worden uitgebreid in beeld gebracht. Bovendien zijn de hoofdrollen weggelegd voor de mascottes van het Duitse park, de muizen Ed en Edda Euromaus.

Nachts im Park werd ontwikkeld door Mack Animation, de animatietak van Europa-Parks zusterbedrijf MackMedia. In 2018 en 2019 was de film al te zien in het Magic Cinema van Europa-Park.



Internationaal

De internationale versie die in Isla Mágica gaat draaien, heet Chaos in Wonderland. Het park - gelegen in de Zuid-Spaanse stad Sevilla - is van plan om weer open te gaan op zaterdag 29 mei.