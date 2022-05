Efteling

Foto's: onderdelen van oude Efteling-attracties Polka Marina en Monsieur Cannibale duiken op

Van de verdwenen Efteling-attracties Polka Marina en Monsieur Cannibale zijn niet alle onderdelen verloren gegaan. Enkele herkenbare attributen hebben een prominente plek gekregen bij Café De Efteling, een ontmoetingsplek voor Efteling-personeel. Dat is te zien op foto's die Looopings binnenkreeg.



Café De Efteling ligt achter het attractiepark, aan de Horst. Het gebouw bevindt zich op een steenworp afstand van Villa Pardoes, het vakantieverblijf voor zieke kinderen. In het verleden was de locatie daadwerkelijk in gebruik als café. Enkele jaren geleden nam de Efteling de horecagelegenheid over. Tegenwoordig fungeert het als clubhuis voor medewerkers.

Om het cafeetje aan te kleden in Efteling-sferen, zijn rondom het bouwwerk enkele Efteling-rekwisieten verschenen. Zo staan er drie kookpotten - rood, geel en blauw - van Monsieur Cannibale. Ook de bekende walvis van bootjesmolen Polka Marina heeft hier na lang twijfelen een nieuwe plek gekregen.



Testboot

Bij het buitenterras van het café staat bovendien al een tijdje een testboot van waterachtbaan De Vliegende Hollander. Efteling-liefhebbers zullen verder een schommelbank herkennen. Dat decorstuk werd in het verleden gebruikt voor entertainmentacts met Droomvlucht-elfjes.



Overigens zijn even verderop, in de tuin van Villa Pardoes, nog meer oude Efteling-onderdelen te vinden: een karretje van De Oude Tufferbaan, een bobslee van de Bob en de witte olifant die voorheen bij het Kinderbad op het Anton Pieckplein stond.



Efteling Museum

Eerder werden delen van verwijderde attracties weleens ondergebracht in de tuin van het Efteling Museum, gelegen aan het Anton Pieckplein in het attractiepark. Daar staan nu een oldtimer en een stuk van de oude Python-baan. De Efteling heeft er tot nu toe voor gekozen om daar geen bakjes van de Bob, Polka Marina en Monsieur Cannibale neer te zetten.