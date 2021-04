Madame Tussauds Amsterdam

Toegangstests zijn geen succes voor Madame Tussauds: slechts handjevol bezoekers

Madame Tussauds Amsterdam is niet tevreden over een pilot met verplichte toegangstests. De wassenbeeldenattractie in de hoofdstad mocht zaterdag één dagje open voor bezoekers, op voorwaarde dat zij zich vooraf lieten testen op het coronavirus. Het liep echter geen storm.



Naast het kopen van een entreekaartje was het noodzakelijk om een afspraak te maken bij een speciale teststraat, via de website testenvoortoegang.nl. De testcapaciteit in Amsterdam bleek echter beperkt te zijn, waardoor alle tijdsloten al snel vol zaten. Een test mag bij binnenkomst niet ouder zijn dan veertig uur.

Normaal gesproken moet de trekpleister op de Dam het voor een groot deel hebben van nieuwsgierige passanten. Voorbijgangers die zaterdag op de bonnefooi naar binnen wilden, moesten weggestuurd worden. Uiteindelijk werden slechts enkele honderden tickets verkocht, terwijl er plek was voor tweeduizend personen.



Anderhalf uur

"Mensen kopen geen kaartje voor een museum waar ze van tevoren een test voor moeten doen en maar anderhalf uur binnen kunnen zijn", zei directeur Quinten Luykx afgelopen week al. De bezoekers die zaterdag wél kwamen opdagen, hadden het interactieve museum dan ook praktisch voor zichzelf.



Mocht het kabinet ervoor kiezen om toegangstests te verplichten bij locaties als Madame Tussauds, dan is het nog maar de vraag of de attractie überhaupt opengaat. Luykx vreest dat het amper de moeite zal zijn. "Dan is de kans groot dat wij dicht blijven."