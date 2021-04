Artis

Foto's: voor het eerst in vier maanden lopen er weer bezoekers door Artis

Het is anno 2021 haast een onwerkelijk gezicht: een dierentuin mét bezoekers. Na maar liefst vier maanden stilte gaat Artis in Amsterdam deze week weer enkele dagen open voor publiek, als onderdeel van een pilot. Wie langs wil komen, moet zich vooraf laten testen op het coronavirus.



Tijdens de proefopening - op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 april - zijn nagenoeg alle locaties geopend. In de binnenverblijven moeten mondkapjes gedragen worden. Officieel geldt de afstandsregel ook nog steeds, maar in de openlucht wordt daar nonchalant mee omgesprongen.

Terrassen zijn weggehaald, maar bezoekers kunnen wel eten en drinken afhalen om te nuttigen op bankjes, op muurtjes of in het gras. Voor de verplichte sneltests is het overheidsprogramma Testen voor Toegang in het leven geroepen. Omdat in Amsterdam te weinig testcapaciteit beschikbaar bleek te zijn, moesten veel omwonenden uitwijken naar Haarlem of Alkmaar voor een gratis coronatest.



Uitverkocht

Beide weekenddagen zijn uitverkocht. Zaterdagmiddag was het dan ook gezellig druk in Artis, mede door het goede weer. Veel aandacht ging uit naar de leeuwen, waarvan eind januari bekend werd dat ze Artis zouden gaan verlaten. Een week later bleek dat het vertrek voorlopig toch niet doorgaat.



Na zondag is Artis weer wekenlang dicht. Het kabinet wil de Nederlandse pretparken en dierentuinen in ieder geval tot en met 10 mei gesloten houden, tot frustratie van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Zij pleit er al weken voor om buitenlocaties als Artis zo snel mogelijk te openen.