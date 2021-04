Chessington World of Adventures Resort

Attractiepark in Engeland vervangt 33 jaar oud piratenschip

Een familiepretpark in Engeland heeft een klassieke attractie vervangen. Schommelschip Black Buccaneer in Chessington World of Adventures, geopend in 1988, was na ruim dertig jaar aan het eind van zijn Latijn. In 2019 werd de attractie afgebroken.



Chessington wilde echter niet definitief afscheid nemen van het klassieke attractietype. Daarom besloot men een nieuw schommelschip te bestellen bij de Duitse fabrikant Metallbau Emmeln. Dat bedrijf was eerder verantwoordelijk voor schepen als Schip Ahoi in Duinrell en Scorpios in Toverland.

Vorig jaar vroeg Chessington aan fans om een naam de bedenken voor het nieuwe schip. Blue Barnacle was de winnende inzending. Eigenlijk had de opening in 2020 plaats moeten vinden, maar door de coronacrisis liepen de werkzaamheden vertraging op. Afgelopen week werd de attractie alsnog in gebruik genomen.



Huss

Voorganger Black Buccaneer werd in de jaren tachtig gebouwd door de Duitse firma Huss Park Attractions. Bij de opening heette het piratenschip nog Smugglers Galleon. Tien jaar later volgde een naamswijziging.



Chessington World of Adventures start het seizoen met twee nieuwe attracties. Naast Blue Barnacle opende het park afgelopen week al de vrijevaltoren Croc Drop, op de plek van de verdwenen thrillride Rameses Revenge.