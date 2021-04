Dinoland Zwolle

Thierry Baudet twijfelt over bestaan dino's: Dinoland nodigt hem uit

Hebben dinosaurussen echt bestaan? Politicus Thierry Baudet lijkt daar zijn twijfels over te hebben. Op Twitter zette de Forum voor Democratie-leider vraagtekens bij een bewering over dino's. Reden voor pretpark Dinoland in Zwolle om hem uit te nodigen voor een bezoek.



"Ja, sommigen geloven dat er daadwerkelijk 'dinosauriërs' hebben bestaan. Ooit. Enfin. Who knows...", reageerde Baudet op iemand die sprak over zevenhonderd verschillende soorten uitgestorven dino's. Directeur Martyn Besselsen van Dinoland wist niet wat hij las.

"Nou, we know", meldt hij. "We hebben vele tientallen bewijzen in ons park dat dinosauriërs écht hebben bestaan. Pootafdrukken, botten en hier en daar zelfs echt rondlopende dinosauriërs."



Vrijkaarten

Besselsen kan dan ook niet wachten om Baudet te ontvangen. De vrijkaarten liggen klaar. Bovendien krijgt de fractievoorzitter een persoonlijke rondleiding als hij op de uitnodiging ingaat. Een ludieke actie, geeft de Dinoland-baas toe. Hij benadrukt dat het park geen politiek statement wil maken.