Nieuws

Duitse dierentuinen in onzekerheid: wel of niet open?

De dierentuinen in Duitsland verkeren in grote onzekerheid door het aanscherpen van de coronaregels. Of een dierenpark open mag blijven, verschilt namelijk per stad. Zelfs binnen deelstaten is er geen eenduidig beleid.



Zo kan het voorkomen dat sommige dierentuinen in de regio Noordrijn-Westfalen de poorten moeten sluiten, terwijl andere parken open mogen blijven zonder extra beperkingen. Weer andere dierenparken zijn alleen toegankelijk voor bezoekers die een negatieve coronatest op zak hebben.

Afgelopen maandag moest bijvoorbeeld Kölner Zoo sluiten. Zoo Duisburg en Der Grüne Zoo Wuppertal zijn vanaf morgen dicht. Allwetterzoo Münster, dat onlangs een testcentrum installeerde op het parkeerterrein, laat vanaf 19 april alleen nog mensen binnen met een negatieve sneltest van maximaal 24 uur oud.



Mondmaskers

Kinderen in de schoolleeftijd moeten zich ook laten testen. Een negatieve testuitslag zorgt er niet voor dat bezoekers zich niet meer aan de reguliere coronaregels hoeven te houden: mond- en neusmaskers zijn alsnog overal verplicht.



Testen is niet noodzakelijk bij ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen, behalve als bezoekers ook de binnenlocaties Tropenparadies en Dschungel Abenteuer willen betreden. Zoo Krefeld blijft voorlopig gewoon open, al moeten bezoekers van 6 jaar en ouder daar nu wel overal een medisch mondkapje dragen. Eerder was dat daar nog niet nodig.



Nederlanders

Voor Nederlanders is een bezoek aan een Duitse dierentuin sowieso niet echt aantrekkelijk: wie een dagje over de grens gaat, moet tegenwoordig een negatieve coronatest kunnen tonen. Het Nederlandse kabinet adviseert overigens om helemaal niet naar het buitenland te reizen.