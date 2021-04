Movie Park Germany

Movie Park deelt beelden van bouwplaats nieuwe achtbaan

De nieuwe achtbaan van Movie Park Germany maakt testritten. Dat is te zien op foto's die het Duitse pretpark heeft gedeeld op social media. In het attractiepark wordt gewerkt aan de Movie Park Studio Tour: een grotendeels overdekte rollercoaster met twee lanceringen, een draaiplatform en speciale effecten.



Tijdens de rit gaan de treinen heel even naar buiten, over de wachtrij heen. Een grote studiopoort, die zal fungeren als ingang, staat daar al overeind. De komende weken wordt de poort verder afgewerkt. Het bouwwerk werd gebaseerd op de beroemde filmstudio's in Los Angeles.

"We kunnen je geen concrete openingsdatum geven, maar ons productieteam is nog steeds hard aan het werk", meldt Movie Park. "Momenteel is onze decoratieafdeling in Studio C bezig met het oppoetsen van de gouden art-deco-elementen, terwijl we ook gestart zijn met het aankleden van de filmsets." De rit bestaat uit twaalf verschillende scènes.



Het park koos voor een familievriendelijke achtbaan met een topsnelheid van 60 kilometer per uur. De 532 meter lange multi dimension coaster komt uit de fabriek van de gerenommeerde leverancier Intamin. Voor de decors is de Nederlandse firma P&P Projects verantwoordelijk.



De Movie Park Studio Tour wordt gerealiseerd in een bestaande hal van 3800 vierkante meter, gelegen aan de rand van themagebied Nickland. Eerder was daar de bootjesdarkride Ice Age Adventure te vinden. Ook is de loods in het verleden gebruikt voor loopspookhuis Wrong Turn.