Efteling

Bezoekers Fieldlab-dag in de Efteling moeten toch afstand houden in wachtrijen

De voorwaarden van het Fieldlab-experiment in de Efteling zijn gewijzigd. Een deel van het attractiepark wordt zaterdag 24 april opengesteld voor abonnementhouders en verblijfsgasten met een negatieve coronatest. In eerste instantie maakte de Efteling bekend dat bezoekers zich eenmaal binnen niet meer aan de coronaregels hoefden te houden.



"Veel maatregelen, zoals de anderhalve meter afstand, worden deze dag losgelaten", liet de Efteling weten. "De bebording en aanwijzingen op de vloer in het park zijn nog wel aanwezig maar kunnen dus in het kader van het experiment worden genegeerd."

Nu blijkt dat gezelschappen in principe wel gewoon anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden in de wachtrijen. In een nieuwe mail aan abonnees valt te lezen: "In de wachtrijen wordt, in het belang van het onderzoek, nog steeds de anderhalve meter afstand gehanteerd. Met uitzondering van enkele locaties, dat wordt aangegeven met behulp van borden."



Interessant

Om welke uitzonderingen het gaat, kan een woordvoerder niet zeggen. "Er worden meerdere situaties getest", zegt hij. "De aanpassing heeft ermee te maken dat je in wachtrijen langere tijd tussen dezelfde mensen staat. Voor het onderzoek is dat geen interessante situatie."



Het dragen van mondkapjes is in ieder geval niet nodig tijdens de Fieldlab-dag, ook niet in binnenlocaties. Bovendien worden in de attracties alle karretjes volledig gevuld, zonder onderlinge afstand.



Baby's

Het organiseren van de Fieldlab-dag verloopt erg rommelig. Eerder ontstond al verwarring over verplichte coronatests bij baby's. De Efteling beweerde dat baby's ook getest moesten worden, maar na overleg met Fieldlab blijkt dat dit pas geldt voor kinderen vanaf 5 jaar.



Ook was er onduidelijkheid over het testmoment. In eerste instantie communiceerde de Efteling dat een negatieve coronatest maximaal 24 uur oud mag zijn als het park zaterdagavond sluit. Inmiddels is duidelijk dat men kijkt naar de openingstijd in plaats van de sluitingstijd. Testen is dus mogelijk vanaf vrijdag 23 april om 10.00 uur.