Nieuws

Testbewijs voor dagattractie gaat vanaf juli ongeveer 7,50 euro kosten

Als testbewijzen komende zomer nog steeds nodig blijken te zijn voor dagjes uit, zijn bezoekers ongeveer 7,50 euro per persoon kwijt. Dat valt op te maken uit een wetsvoorstel dat zorgminister Hugo de Jonge vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.



Deze maand loopt er een pilot met toegangstests bij verschillende Nederlandse pretparken en dierentuinen, waaronder Avonturenpark Hellendoorn, Ouwehands Dierenpark, Artis en Madurodam. Een testbewijs mag bij binnenkomst maximaal veertig uur oud zijn.

Wanneer het kabinet ervoor kiest om negatieve coronatests voor attractie- en dierenparken te verplichten, moet het publiek uiteindelijk een deel van de kosten op zich nemen. Tot en met juni worden de tests nog volledig betaald door de overheid.



Driekwart

Vanaf juli vergoedt men driekwart van het benodigde bedrag. Een coronatest kost volgens het ministerie van Volksgezondheid naar schatting 30 euro. Voor consumenten zou er dan nog 7,50 euro overblijven.



Op dit moment is nog niet 100 procent zeker welke voorwaarden de Nederlandse pretparken en dierentuinen de komende maanden moeten hanteren. In het meest recente openingsplan van het kabinet wordt gesproken over het openen van buitenlocaties zonder toegangstests op 11 mei, terwijl voor binnenlocaties in eerste instantie wel een test nodig zou zijn.