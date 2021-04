Efteling

Deze politieke partijen zijn vóór het onmiddellijk heropenen van de Efteling

De Efteling zal nog even moeten wachten op een heropening. Een motie van PVV-leider Geert Wilders over het zo snel mogelijk openen van het Brabantse sprookjespark kreeg vandaag steun van zes andere politieke partijen in de Tweede Kamer. Daarmee was er geen meerderheid.



PVV-fractievoorzitter Wilders diende de motie afgelopen week in tijdens een debat over de coronamaatregelen. Het voorstel werd ook ondertekend door Wybren van Haga van Forum voor Democratie.

De PVV en Forum voor Democratie stemden logischerwijs vóór. Ook DENK, 50PLUS, JA21, de BoerBurgerBeweging en de SGP schaarden zich achter de oproep, zo bleek vandaag. Dat resulteerde in 36 van de benodigde 76 zetels om een meerderheid te vormen. De motie werd dan ook verworpen.



Droomvlucht

Geert Wilders noemde de Efteling tijdens het indienen van de motie "mijn favoriete pretpark". Hij kan naar eigen zeggen niet wachten om weer een ritje te maken in Droomvlucht. Vooralsnog gokt het kabinet op 11 mei als openingsdatum voor de attractieparken.