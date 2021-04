Attractiepark Toverland

Toverland opent verschillende attracties voor verblijfsgasten

Wie vanaf 1 mei blijft slapen in Toverland, kan al gebruikmaken van enkele attracties. Ook worden er extra activiteiten georganiseerd, waaronder een kijkje achter de schermen. Het Limburgse attractiepark is voorlopig gesloten voor dagbezoekers, maar komende maand opent al wel het Pop-Up Summer Camp.



De tijdelijke camping bestaat uit 87 ingerichte tenten en staanplaatsen voor eigen tenten, campers en caravans. Voor verblijfsgasten wordt de Tovertuin opengesteld, gelegen naast de grote hal Land van Toos. Daar bevinden zich verschillende speeltoestellen, een waterspeelplaats met dansende fonteinen en een vlottenvijver.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van het Kletterparcours, een survivalbaan. Die attractie was vorig jaar nog gesloten vanwege de coronamaatregelen. Verder is het labyrint Dwaalhof toegankelijk. Mascotte Toos Toverhoed komt dagelijks langs voor een meet-and-greet.



Badmintonnen

Sportieve vakantiegangers kunnen volleyballen, badmintonnen, voetballen en tafeltennissen. Voor kinderen zijn er knutselpakketten beschikbaar. Verder organiseert Toverland rondleidingen achter de schermen.



"In een exclusieve tour neem je samen met een Toverland-medewerker een kijkje op plaatsen die normaal voor je gesloten blijven", laat het park weten. Het alternatieve programma loopt voorlopig tot en met 10 mei.