Eigenaar Beekse Bergen maakt zich grote zorgen over plan voor windmolens

De komst van grote windturbines kan de doodsteek betekenen voor Beekse Bergen. Dat denkt Dirk Lips van eigenaar Libéma, zo bleek donderdagavond tijdens een digitale commissieavond van de gemeente Hilvarenbeek. Rond het recreatieoord moeten acht windmolens komen te staan.



Beekse Bergen bestaat uit een dierenpark, een speelpark, een evenemententerrein en vakantieparken, doorgaans goed voor ruim een miljoen bezoekers per jaar. Lips ziet voor zich hoe de bestemming kopje onder gaat als de geplande windmolens daadwerkelijk gebouwd worden. Hij noemt het plan "funest voor zowel dag- als verblijfsrecreatie".

"Er is sinds de start van Safaripark Beekse Bergen gewerkt aan een Afrikaanse uitstraling en beleving van het gebied", schrijft de ondernemer in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. "Hier wordt afbreuk aan gedaan met het plaatsen van de windmolens."



Minder bezoek

Beekse Bergen onderzoekt momenteel wat het precieze effect zal zijn van de windmolens op het uitzicht van bezoekers. Lips spreekt nu al over "substantieel minder bezoek". Hij gokt dat de verandering kan leiden tot 10 procent minder gasten, 20 procent minder overnachtingen en een noodgedwongen prijsverlaging van 5 procent.



Libéma vreest voor "een ommekeer naar een structureel niet-rendabele bedrijfsvoering". Daarmee zou "in Europa onderscheidende dag- en verblijfsrecreatie verloren gaan". "Het betekent voor toerisme en recreatie in de provincie Noord-Brabant een stap terug in de tijd."



Dierenwelzijn

De cijfers zijn een voorlopige schatting. Verder wijst Lips op het risico voor "gedragsstoornis en schrikreacties" bij de dieren in het park. Daardoor zou het dierenwelzijn in gevaar komen. De eigenaar geeft ooievaars als voorbeeld. "Omringd door een cirkel van windmolens kunnen ze hun nestplaatsen niet meer in en uit. Dit geldt ook voor tal van andere vogelsoorten."



Lips geeft aan best mee te willen denken over een andere invulling van de opwekking van duurzame energie in de omgeving van Beekse Bergen. Begin deze maand werd bekend dat Libéma van plan is om het Safari Resort van Beekse Bergen uit te breiden met 120 familiekamers.