Hansa-Park

Hansa-Park wil niet ingaan op geruchten over mogelijke verkoop

Wordt het Duitse pretpark Hansa-Park binnenkort overgenomen door een buitenlandse parkengroep? Het familiepark in Noord-Duitsland, geopend in 1977, is nu nog in familiehanden. In de wandelgangen wordt gesproken over een mogelijke verkoop. Het huidige management gaat niet inhoudelijk op dat verhaal in.



Meerdere partijen voeren gesprekken over een overname van Hansa-Park, zo kwam Looopings ter ore. Nu wordt het park nog gerund door Christoph Andreas Leicht en zijn vrouw Claudia Leicht. Laatstgenoemde wil het nieuws bevestigen noch ontkennen.

Ze laat aan Looopings weten dat ze het verhaal ook gehoord heeft. Ze geeft liever geen inhoudelijke reactie. "In de dertig jaar dat we ons familiebedrijf leiden, zijn er altijd personen geweest die beweren dat ze iets hebben opgevangen, zonder de namen van hun bronnen te willen onthullen.", aldus Leicht.



Aanmoedigen

"Om dergelijke activiteiten niet aan te moedigen, zullen we verder geen commentaar geven." Een glasharde ontkenning komt er niet. Ingewijden melden aan Looopings dat de eigenaren wel degelijk met internationale parkengroepen om de tafel zitten. Op welke termijn een eventuele verkoop zou moeten plaatsvinden, is niet duidelijk.



Op de plek van Hansa-Park opende in 1973 het eerste Lego-pretpark van Duitsland: Legoland Sierksdorf. In 1977 werd de bestemming getransformeerd tot Hansaland. De naam Hansa-Park stamt uit 1987.



Zeven achtbanen

Het attractiepark telt zeven achtbanen en zeven waterattracties. Bovendien staat de hoogste vrijevaltoren van Europa sinds 2019 in Hansa-Park: de 120 meter hoge drop tower Highlander.