Geert Wilders dient motie in voor heropening Efteling: 'Dan mogen we weer in de Droomvlucht'

PVV-leider Geert Wilders zou niets liever doen dan weer een ritje maken in zijn favoriete Efteling-attractie Droomvlucht. Dat bleek vanavond in de Tweede Kamer, waar de politicus hoogstpersoonlijk een motie indiende om de Efteling weer te heropenen. Volgens Wilders kan dat op een veilige manier, omdat de kans op corona in de buitenlucht nihil is.



"Een motie over mijn favoriete pretpark, namelijk de Efteling", zo introduceerde Wilders zijn voorstel. "We willen graag dat het snel weer opengaat. Dat kan ook volgens alle testen en regels. En dat moeten we ook gewoon doen."

De PVV verzoekt de regering om de Efteling te heropenen "volgens de richtlijnen die het park zelf opstelde". Daarbij suggereert hij dat de afstandsregel in binnenlocaties genegeerd kan worden als mensen een mondkapje dragen. De Efteling vraagt bezoekers echter om overal anderhalve meter afstand te houden.



Ontzettend blij

De motie werd ook ondertekend door Wybren van Haga van Forum voor Democratie. "Ik zou zeggen: doe dat", vervolgde Wilders zijn pleidooi. "U maakt mensen, waaronder de heer Van Haga en vooral mijzelf, daar ontzettend blij mee. En misschien dat we dan ook weer een keer in de Droomvlucht mogen gaan."



Geert Wilders staat bekend als een groot liefhebber van het Brabantse sprookjespark. In interviews laat hij regelmatig vallen dat hij met name gek is op de elfjes, trollen en planeten in Droomvlucht. In 2018 bezocht de politicus de Efteling met een groep trouwe PVV-fans.