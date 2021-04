Efteling

Sprookjesboek Efteling wordt uitgebracht in Japan

Een sprookjesboek van de Efteling verschijnt ook in Japan. Van De Sprookjessprokkelaar, geschreven door Paul van Loon en prinses Laurentien van Oranje, is een Japanse versie gemaakt. Het boek werd voorzien van tientallen nieuwe illustraties.



De Sprookjessprokkelaar kwam uit in 2014. Het verhaal gaat over een meisje dat een sprookjesbibliotheek ontdekt. Een Japanse uitgever was "erg geïnteresseerd in beide auteurs", laat de Efteling weten. "Daarom wordt het boek ook uitgebracht op de Japanse markt."

Het verhaal is identiek aan het Nederlandse origineel. Voor de illustraties - meer dan vijftig stuks - werd Miho Satake ingeschakeld. Vooralsnog is de Japanse uitgave niet te koop in Nederland.



Schrijfwedstrijd

Sinds de publicatie van het boek is de Sprookjessprokkelaar ook geregeld te ontmoeten in de Efteling. In het najaar van 2017 ging een Sprookjessprokkelaar-musical in première. Begin 2019 brachten Van Loon en Van Oranje een nieuw Sprookjessprokkelaar-boek uit, met zeven verschillende verhalen gebaseerd op de winnende inzendingen van een schrijfwedstrijd.