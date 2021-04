Walibi Holland

Muziekfestival Down The Rabbit Hole verhuist eenmalig naar Walibi

Op het festivalterrein van Walibi Holland vindt komende zomer een extra evenement plaats. Muziekfestival Down The Rabbit Hole, dat normaal gesproken gehouden wordt in een recreatiegebied in de Gelderse gemeente gemeente Beuningen, verhuist eenmalig naar Walibi.



Op die manier kan de organisatie gebruikmaken van de faciliteiten van Lowlands, dat gepland staat voor vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 augustus. Down The Rabbit Hole volgt het weekend erna, op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 augustus. Vanwege de geluidsvergunning duren de acts tot 23.00 uur.

Eigenlijk stond Down The Rabbit Hole op de agenda voor het weekend van 2 tot en met 4 juli. Omdat de organisatie het risico op afgelasting dan nog te groot vindt, wordt het evenement eenmalig naar het einde van de zomer verplaatst.



Defqon

Eerder werd al duidelijk dat hardstylefestival Defqon.1 dit jaar niet doorgaat, net als in 2020. Het evenement had tussen vrijdag 25 en zondag 27 juni plaats moeten vinden naast Walibi Holland.