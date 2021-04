Efteling

Efteling brengt alsnog fotoboekje uit met nieuwe attracties

De Efteling heeft deze maand een nieuw fotoboekje uitgebracht. Normaal gesproken ontwikkelt het sprookjespark jaarlijks een souvenirboekje met foto's van de belangrijkste Efteling-attracties. Vanwege de coronacrisis sloeg men in 2020 een jaar over.



Voor reguliere bezoekers vormen de boekjes een tastbare herinnering aan hun dagje uit, terwijl fans de souvenirs gebruiken als verzamelobject. Omdat de Efteling vorig jaar minder bezoekers trok dan verwacht door de coronamaatregelen, duurde het langer voordat de oude boekjes op waren.

Nu presenteert de Efteling alsnog een nieuw fotoboekje, dat 56 pagina's telt. De verdwenen attracties Polka Marina, PandaDroom en de Bob hebben plaatsgemaakt voor De Zes Zwanen, Fabula en Max & Moritz.



Spatschermen

Max & Moritz kreeg een prominente plek: de dubbele familieachtbaan prijkt op de kaft en op uitklappagina's in het hart van het boekje. Op een overzichtsfoto zijn de spatschermen in de wachtrij te zien. Het is de enige expliciete verwijzing naar de coronacrisis in het boekje.



Verder wordt de Winter Efteling niet langer vermeld. Wat ook opvalt, is dat Vrouw Holle, theatershow CARO en het Efteling Golfpark nog steeds een plek hebben in het boekje. Het huisje van Vrouw Holle is eind 2019 gesloopt, CARO wordt sinds maart 2020 niet opgevoerd en het Efteling Golfpark heeft tegenwoordig een nieuwe uitbater en een andere naam: Golfpark De Loonsche Duinen.



Prijs

Daarnaast bevat het fotoboekje nieuwe beelden van onder meer Carnaval Festival en De Oude Tufferbaan. De prijs bleef hetzelfde als de afgelopen jaren: 3,50 euro. Omdat het park voorlopig gesloten is, kan het boekje op dit moment alleen besteld worden via de Efteling-webshop.