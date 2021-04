Heide Park Resort

Duits pretpark laat fans houten achtbaan besturen in simulatie

Het Duitse attractiepark Heide Park komt met een verrassing voor fans van de spectaculaire houten achtbaan Colossos. Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de 60 meter hoge rollercoaster werd een heuse simulatie ontwikkeld. Daarmee is het mogelijk om de attractie virtueel te besturen.



Voor het project werkte Heide Park samen met de website Ride Sims 2.0, waar meer simulaties van bekende attracties te vinden zijn. Net als in het echt is het mogelijk om treinen in en uit te rangeren, de voorshow te starten en bezoekers in en uit te laten stappen.

Op de achtergrond klinkt de officiële soundtrack van de achtbaan. "We hebben een kleine verrassing voor je bedacht om de twintigste verjaardag van Colossos te vieren", meldt het park op Facebook.



Mobiel

"Zelfs nu je Colossos niet in het echt kunt beleven, kun je virtueel in de rol van achtbaanbestuurder kruipen." De gratis simulatie is zowel te spelen op desktopcomputers als op mobiele apparaten.



Colossos werd geopend op 13 april 2001. Tussen 2016 en 2019 was de achtbaan buiten gebruik vanwege werkzaamheden. Sinds de heropening heet de attractie officieel Colossos - Kampf der Giganten. De coaster kreeg tegelijkertijd een nieuw thema.