Foto's: boekpresentatie in Walibi-achtbaan Untamed

Walibi Holland was deze week het toneel van 's werelds eerste boekpresentatie in een achtbaan. Normaal gesproken vinden dergelijke presentaties plaats in zaaltjes, maar vanwege corona is dat nu niet mogelijk. Daarom besloot schrijfster Emma Curvers voor haar boek Melktanden af te reizen naar het pretpark in Biddinghuizen.



Een toepasselijke plek, want achtbanen spelen een belangrijke rol in het verhaal. In Melktanden maakt hoofdpersonage Lon, nadat haar leven op zijn kop is gezet door haar vriend, een droomreis naar de Verenigde Staten. Haar ultieme doel: honderd verschillende achtbanen berijden.

Curvers mag inmiddels een achtbaanexpert genoemd worden: als basis voor haar roman maakte ze met een vriendin precies zo'n rollercoasterreis door Amerika. Haar teller bleef uiteindelijk steken op 64 achtbanen.



Over de kop

In Walibi Holland kreeg Curvers het boek donderdagmiddag officieel overhandigd uit handen van redactrice Evi Hoste van Uitgeverij Pluim. Dat gebeurde ín de 36,5 meter hoge hybrid coaster Untamed. Zoals gebruikelijk bij boekpresentaties las de schrijfster vervolgens voor uit eigen werk, terwijl ze met 92 kilometer per uur meermaals over de kop vloog.



Voor de auteur kwam een kinderdroom uit. "In Amerika moest ik soms uren wachten voor een achtbaan, nu heb ik het hele attractiepark voor mezelf", jubelde ze. Hoewel Curvers dus een groot achtbaanliefhebber is, was ze nooit eerder in Walibi geweest. "Schandalig, ik weet het. Het is er nooit van gekomen, misschien wel uit angst voor die wachtrijen."



In de plooi

Om te voorkomen dat het boek uit haar handen zou vliegen, moest het object vastgemaakt worden met tape. Het voorlezen verliep niet zonder slag of stoot. "De g-krachten vielen mee, maar door de harde wind wapperden de pagina's alle kanten op. En soms kon ik mijn gezicht amper meer in de plooi houden."