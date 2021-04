Nieuws

Engelse pretparken houden minuut stilte vanwege begrafenis prins Philip

In heel Engeland wordt aanstaande zaterdag een minuut stilte in acht genomen vanwege de begrafenis van Prins Philip. Ook diverse pretparken sluiten zich hier bij aan. Alle attracties worden tijdelijk stopgezet.



Prins Philip was de echtgenoot van koningin Elizabeth. Hij stierf vorige week vrijdag op 99-jarige leeftijd in Windsor Castle. Het nabijgelegen Legoland Windsor is één van de parken die zaterdag om 15.00 uur lokale tijd meedoet aan het eerbetoon.

"We nemen net als de rest van het land een minuut stilte in acht om het leven van prins Philip te herdenken", staat op de Facebook-pagina van het park. "Dat betekent dat we attracties en activiteiten pauzeren zodat gasten en personeel hun respect kunnen betuigen."



Verkeersproblemen

De begrafenis vindt plaats op een steenworp afstand van Legoland in St George's Chapel. Vanwege de coronacrisis gaat het om een bescheiden uitvaart met slechts dertig gasten. De wegen blijven gewoon open en het pretpark verwacht daarom geen verkeersproblemen.



Ook Thorpe Park meldt op Facebook dat er een minuut stilte wordt gehouden. "Zo kunnen personeel en gasten hun respect betuigen aan Zijne Koninklijke Hoogheid. We danken u voor het begrip."



Sluiting

Veel Engelse pretparken gingen deze week weer open na een lange coronasluiting. Voorlopig zijn binnenattracties nog niet toegankelijk. Die volgen waarschijnlijk komende maand.