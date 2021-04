Nieuws

Nieuwe openingsdatum voor pretparken in België: zaterdag 8 mei

De Belgische pretparken kunnen toewerken naar een nieuwe openingsdatum. Waarschijnlijk mogen de attractieparken in België op zaterdag 8 mei open. Een voorwaarde is dat de coronacijfers de versoepeling toelaten.



Eerder noemden de Belgische regeringen donderdag 1 april als startdatum van het pretparkseizoen. Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen moest die datum uiteindelijk weer geschrapt worden. De parken reageerden toen ontgoocheld.

Voor partijen als Plopsaland, Walibi Belgium, Bobbejaanland en Bellewaerde is het te hopen dat de nieuwe datum wél doorgaat. Het zou in eerste instantie alleen gaan om activiteiten in de openlucht, dus zonder binnenattracties. Op dezelfde dag mogen de Belgische terrassen weer open.



Onderscheid

Gisteren werd bekend dat de Nederlandse pretparken, dierentuinen en musea mogelijk op dinsdag 11 mei open kunnen. In België zijn de dierenparken al maanden geopend. De autoriteiten maken daar onderscheid tussen attractie- en dierenparken.