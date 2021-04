Efteling

Ook baby's moeten zich laten testen voor Fieldlab-experiment in de Efteling

Bij de Fieldlab-testdag in de Efteling op zaterdag 24 april moeten echt alle bezoekers zich laten testen. Er geldt geen minimumleeftijd: ook jonge kinderen en baby's moeten vooraf door een teststraat. Zelfs wie al gevaccineerd is tegen het coronavirus, krijgt een wattenstaafje in de neus.



Dat blijkt uit de voorwaarden voor het experiment, die vandaag bekend werden. Een woordvoerder meldt dat de Efteling deze voorwaarden niet zelf heeft opgesteld. "De eisen komen vanuit Fieldlab, een partij die werkt in opdracht van de rijksoverheid. We hebben er alle begrip voor dat mensen niet meedoen als ze hun kind niet willen laten testen."

Naast de verplichte test vooraf is het de bedoeling dat alle deelnemers zich op de vijfde dag na het bezoek wederom laten testen bij een testlocatie. Voor Efteling-medewerkers gelden dezelfde regels.



Kwetsbaar

Verder wordt aan de aanwezige bezoekers gevraagd om kwetsbare groepen tot tien dagen na de testdag te mijden, of totdat men op dag vijf negatief getest is. Bij een positieve testuitslag komt er een aanvullende test om te kijken of de betreffende persoon besmet is geraakt ín de Efteling.



Een negatieve testuitslag mag maximaal 24 uur oud zijn bij het sluiten van de Efteling op zaterdagavond. Testen is mogelijk bij teststraten die zijn aangesloten bij Fieldlab, onder meer in Breda, Haaren en Gorinchem. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een afspraak maken kan via de Fieldlab-app.



Wachtrijen

Tijdens de testdag blijft een groot deel van het park gesloten. Om drukte te simuleren, opent de Efteling slechts elf attracties. Bovendien wordt er bewust gewerkt met een beperkte capaciteit, zodat er wachtrijen ontstaan. Bezoekers hoeven zich niet aan de coronaregels te houden: de anderhalve meter afstand mag losgelaten worden. "Dat is de reden dat iedereen zich moet laten testen", aldus de woordvoerder.



Wie ondanks alle eisen en beperkingen toch interesse heeft om mee te doen met het experiment, kan zich vanaf maandagochtend 19 april aanmelden via de website van de Efteling. De testdag is alleen bedoeld voor abonnementhouders en verblijfsgasten van vakantiepark Bosrijk. Er zijn in totaal achtduizend plekken.