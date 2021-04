Efteling

Alle tijdvakken nog beschikbaar voor Fieldlab-dag in de Efteling

Hoeveel animo is er voor een Fieldlab-testdag in de Efteling? Het attractiepark gaat zaterdag 24 april open voor maximaal achtduizend bezoekers; alleen abonnementhouders en verblijfsgasten. Abonnees kunnen zich sinds vanochtend aanmelden. De Efteling verwachtte een stormloop, maar die bleef uit.



De website van het sprookjespark was voor de gelegenheid voorzien van een digitale wachtrij. Uiteindelijk bleek die amper nodig te zijn. Op dit moment zijn er voor alle tijdsloten nog plekken beschikbaar.

Voor de aankomsttijd wordt gewerkt met vijf verschillende opties: van 09.30 tot 10.00 uur, van 10.00 tot 10.30 uur, van 10.30 tot 11.00 uur, van 11.00 tot 11.30 uur en van 11.30 tot 15.00 uur. Geen van de tijdvakken is vol. Hoeveel personen zich precies hebben aangemeld, kan een woordvoerder nog niet zeggen.



Kosten

Alle bezoekers van 5 jaar en ouder moeten zich vooraf -maximaal 24 uur voor aanvang - laten testen op het coronavirus. Dat kan bij speciale teststraten. Er zijn geen kosten aan verbonden.



De testverplichting blijkt voor veel abonnees een drempel te zijn. Eerder kreeg de Efteling al veel commentaar op de beslissing om mee te werken aan het wetenschappelijke experiment.



Videocamera's

Wie zich aanmeldt, wordt bovendien geacht drie verschillende apps downloaden: de Fieldlab-app Close, de CoronaCheck-app en de CoronaMelder-app. Enkele uren voor het bezoek moeten de deelnemers enkele gezondheidsvragen beantwoorden. Eenmaal in het park worden gasten gevolgd met behulp van videocamera's, ten behoeve van het onderzoek.



De coronaregels gelden tijdens de testdag niet, met uitzondering van de afstandsregel in wachtrijen. Om drukte te simuleren, blijven de meeste attracties dicht. Slechts een beperkt gedeelte van het park zal toegankelijk zijn.