Ouwehands Dierenpark Rhenen

Testdagen in Ouwehands Dierenpark van start: pandajong weer te bewonderen

Vier testdagen in Ouwehands Dierenpark geven bezoekers de kans om de vorig jaar geboren reuzenpanda Fan Xing met eigen ogen te zien. Het dier kwam op 1 mei 2020 ter wereld, maar werd pas halverwege november gepresenteerd aan het publiek. Enkele weken later moest de dierentuin noodgedwongen dicht.



Sindsdien is het park nog geen enkele dag geopend geweest, tot vandaag. Ouwehands Dierenpark werkt mee aan een pilot met toegangstests. Daarbij worden alle bezoekers vanaf 12 jaar verplicht om zich vooraf te laten testen op het coronavirus.

Op die manier mag het dierenpark op woensdag 14, donderdag 15 april, zaterdag 16 en zondag 17 april maximaal tweeduizend mensen per dag ontvangen. De coronaregels blijven dan gewoon gelden: gezelschappen moeten anderhalve meter afstand van elkaar houden en in binnenlocaties moeten mondkapjes gedragen worden.



Uitverkocht

Zaterdag en zondag zijn uitverkocht, vertelt directeur Robin de Lange aan Looopings. Hoewel de kaartverkoop dus niet teleurstelt, hoopt De Lange dat toegangstests uiteindelijk niet nodig zijn bij een volwaardige heropening.



Het kabinet maakte gisteren bekend dat Nederlandse pretparken en dierentuinen vanaf 11 mei mogelijk weer open kunnen, vooralsnog zonder verplichte test. "Maar 100 procent zekerheid hebben we natuurlijk nog niet", weet de directeur.



Evaluatie

Dat het park vrijdag niet opengaat, blijkt een eis te zijn vanuit de overheid. Men mocht maximaal vier testdagen organiseren, waarvan niet meer dan drie aaneengesloten dagen. Daarbij ging de voorkeur van Ouwehands in ieder geval uit naar een weekend. "Vrijdag zien we nu als een evaluatiedag."



Afgelopen weekend was Avonturenpark Hellendoorn al één dag open met toegangstests. Ouwehands Dierenpark is de eerste dierentuin van Nederland die de poorten opent in 2021. Later deze maand volgen Artis en Diergaarde Blijdorp. Het Limburgse dierenpark GaiaZOO heeft een geplande testdag geannuleerd, net als Toverland.