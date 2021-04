Walibi Holland

Provincie Flevoland zoekt oplossing voor drukte Walibi-weg

De provincie Flevoland vraagt ondernemers mee te denken over de bereikbaarheid van Walibi Holland. Op drukke dagen stromen de wegen rond het pretpark geregeld vol. Daarom is een innovatiewedstrijd uitgeschreven om tot een oplossing te komen.



Op drukke zomerdagen en tijdens Lowlands of de Halloween Fright Nights loopt het verkeer rond Walibi Holland regelmatig vast. Volgend jaar organiseert Almere bovendien de Floriade, waardoor er nog meer mensen naar Flevoland zullen komen.

Gevreesd wordt dat de wegen in de provincie daardoor verder dicht zullen slibben. In samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zoekt de provincie Flevoland daarom naar manieren om deze locaties bereikbaar te houden.



Samenwerking

Men zet daarbij niet in op meer asfalt, maar op smartmobility-oplossingen. Data, technologie, nieuwe producten en diensten moeten ervoor zorgen dat het verkeer blijft doorstromen. Ook moet de samenwerking tussen wegbeheerders, dienstverleners en de evenementenlocaties verbeterd worden.



Ondernemers kunnen hun voorstel tot en met 17 mei indienen. Maximaal acht ideeën worden gehonoreerd met 25.000 euro voor een haalbaarheidsonderzoek. Hoogstens de helft krijgt vervolgens 75.000 euro voor de ontwikkeling van een prototype. De twee overgebleven kandidaten mogen nog eens 200.000 euro besteden aan het verder uitwerken van hun oplossing.



Resultaat

De provincie Flevoland verwacht van ondernemers dat ze hun idee blijven ontwikkelen als de subsidie stopt. Ze mogen het resultaat zelf op de markt brengen.