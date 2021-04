Energylandia

Plattegrond verraadt toekomstplannen Energylandia: nieuwe achtbanen, hotels en waterpark

De honger van het Poolse pretpark Energylandia is nog steeds niet gestild. Het attractiepark, dat in 2014 openging, verbaast vriend en vijand al jaren met de ene na de andere gigantische uitbreiding. Dit jaar opent achtbaan nummer zestien: een Europees record. Een nieuwe plattegrond verraadt dat er nog veel meer plannen klaarliggen.



Binnenkort gaat themagebied Aqualantis open, met onder andere een lanceerachtbaan, een boomerang coaster, een disk'o coaster, een draaiend schommelschip en een boottocht. Volgend jaar presenteert Energylandia een themadeel met de naam Sweet Valley.

Daar komt onder meer een grote mijntrein van de Nederlandse fabrikant Vekoma te staan. Op de kaart is ook een nieuwe familieachtbaan zichtbaar. Pal daarnaast werd een enorm hotelcomplex ingetekend. Ook bij de hoofdingang van het park moet een indrukwekkend hotel komen te liggen. Daarvan kwamen enkele jaren geleden al ontwerpen naar buiten.



Glijbaantorens

Ook het waterpark van Energylandia wordt flink uitgebreid, als we de plattegrond mogen geloven. Naast het bestaande gedeelte - met zwembaden en waterglijbanen in de openlucht - is er plek voor een overdekt zwemparadijs met twee glijbaantorens en een buitengedeelte.