GaiaZOO

Toch geen testdagen in Limburgs dierenpark GaiaZOO: 'Te veel knelpunten'

De aangekondigde testdagen in de Limburgse dierentuin GaiaZOO gaan niet door. Het park zou op 19, 20 en 21 april geopend zijn voor bezoekers met een negatieve coronatest. Directeur Rob Huppertz vertelde afgelopen week al twijfels te hebben over het initiatief. Nu is besloten om de pilot volledig te schrappen.



In een nieuwe verklaring op Facebook somt Huppertz alle bezwaren op: de testdagen zijn doordeweeks, bezoekers moeten lang rijden voor een test, er zijn twijfels over de capaciteit van de teststraten en er vinden werkzaamheden plaats op snelweg A79 richting Maastricht, waar de dichtstbijzijnde testlocatie zich bevindt.

Daar komt nog eens bij dat veel bezoekers normaal gesproken afkomstig zijn uit Duitsland en België. Bovendien moeten ook personen die al gevaccineerd zijn zich laten testen én blijven de coronaregels gelden in het park. Al met al zijn er "te veel knelpunten", zegt de directeur.



Gastvrijheid

Daarom heeft hij besloten af te zien van deelname. "De voor GaiaZOO zo kenmerkende gastvrijheid kan met het volgen van deze omslachtige procedures niet worden verleend." Bovendien was het park vorig jaar al open zonder toegangstests. Dat verliep prima, benadrukt Huppertz.



GaiaZOO staat niet alleen. Branchevereniging Club van Elf heeft vandaag de aanval geopend op kabinetsplannen om toegangstests te verplichten bij pretparken, dierentuinen en musea. Het Noord-Limburgse attractiepark Toverland, dat eerder juist enthousiast was over een testdag, maakte vanochtend bekend niet meer mee te willen doen.