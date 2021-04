BillyBird Park Hemelrijk

Brabants pretpark opent pop-up-camping in juli en augustus

Bezoekers van het Brabantse pretpark BillyBird Park Hemelrijk kunnen in de zomermaanden blijven slapen. Van vrijdag 9 juli tot en met maandag 6 september wordt bij het familiepark een tijdelijke camping ingericht: Camping Hemels. Verblijfsgasten krijgen onbeperkt toegang tot het BillyBird Park.



Het concept komt van vier ondernemers uit de evenementenbranche. De initiatiefnemers spreken over "luxe accommodaties en voorzieningen". Het is ook mogelijk om met een eigen tent, caravan of camper langs te komen.

Voor kinderen zijn er extra activiteiten op Camping Hemels. Zij kunnen 's ochtends puzzelen, kleuren, knutselen en spelletjes spelen, waarna ze 's middags een bezoek kunnen brengen aan het pretpark. Speciaal voor volwassenen wordt er een beachbar gerealiseerd, met themadiners, spelletjesavonden en livemuziek.



Reserveren

Reserveren kan via campinghemels.nl. Abonnementhouders krijgen 10 procent korting. BillyBird Park Hemelrijk is dit jaar niet het enige Nederlandse park met een tijdelijke camping: Toverland en Burgers' Zoo komen met ongeveer hetzelfde concept.