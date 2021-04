Alton Towers Resort

Foto's: drie kermisattracties in grootste attractiepark van Engeland

Het grootste pretpark van Engeland huisvest enkele tijdelijke attracties. Wie dit jaar een bezoek brengt aan het Britse attractiepark Alton Towers komt op drie verschillende plekken kermisattracties tegen. Die kregen de namen Mixtape, Roller Disco en Funk'n'Fly.



Fansite TowersTimes publiceerde enkele foto's. De tijdelijke toevoegingen moeten de capaciteit van het park opkrikken in coronatijd. Alton Towers gaf de attracties een ander uiterlijk dan op de kermis, met nieuwe decoraties. Bovendien bedacht men een speciale marketingcampagne met een knipoog naar de jaren tachtig.

Alton Towers ging gisteren weer open voor publiek na een maandenlange sluiting. Later dit jaar opent het nieuwe themagebied The World of David Walliams, met daarin de darkride Gangsta Granny: The Ride. In dat parkdeel werd ook een vierde kermisattractie opgebouwd, die tot nu toe nog niet in gebruik is genomen.