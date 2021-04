Nieuws

Pretparken en dierentuinen onder voorbehoud open op 11 mei

De Nederlandse pretparken en dierentuinen hebben zojuist te horen gekregen wanneer ze onder voorbehoud open kunnen. Als de situatie het toelaat, mogen de parken vanaf dinsdag 11 mei weer bezoekers ontvangen. Dat is zojuist bekend geworden tijdens de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge.



De heropening van de attractie- en dierenparken is onderdeel van het nieuwe openingsplan van het kabinet. Men houdt nog een flinke slag om de arm: pas als het aantal besmettingen over een piek heen is en de druk op de ziekenhuizen niet verder toeneemt, kan het plan doorgaan.

Het kabinet wil de parken in ieder geval gesloten houden in de meivakantie. Dat is tegen het zere been van brancheorganisatie Club van Elf. De belangenvereniging vraagt de politiek al weken om tegelijk open te mogen met de terrassen. Die zijn waarschijnlijk vanaf 28 april weer toegankelijk. Als het goed is wordt op dezelfde dag ook de avondklok opgeheven.



Toegangstests

De afgelopen dagen was er veel te doen over eventuele verplichte toegangstests bij pretparken en dierentuinen. Daar wordt deze maand mee geëxperimenteerd bij onder andere Avonturenpark Hellendoorn, Ouwehands Dierenpark, Artis, Madurodam en Diergaarde Blijdorp.



Het kabinet overwoog eerder nog om de tests bij alle zogeheten doorstroomlocaties in te voeren, zo bleek vanochtend. Daarop reageerde de Club van Elf verbolgen. Nu wil het kabinet de tests alleen verplichten bij binnenlocaties, zoals bioscopen en musea. Ook bij een bezoekje aan overdekte dagattracties als Madame Tussauds Amsterdam, Sea Life Scheveningen en Plopsa Indoor Coevorden wordt een test in eerste instantie verplicht.