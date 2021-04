Nieuws

Satirisch reclamefilmpje presenteert milieustraat als alternatief voor pretpark

Nu de pretparken al maanden gesloten zijn, moeten gezinnen met kinderen op zoek naar alternatieve dagjes uit. Het satirische Vlaamse tv-programma De Ideale Wereld heeft wel een suggestie: de milieustraat. In een lollig reclamefilmpje wordt een afvalverwerkingsbedrijf gepresenteerd als "een magische plek boordevol avontuur".



Een vader, moeder en dochter beleven de tijd van hun leven in een containerpark, zo laat de fictieve commercial zien. Kinderen kunnen zich vergapen aan bijvoorbeeld hard plastic en glas. Voor bezoekers die houden van "lekker griezelen", is er klein gevaarlijk afval. Een souvenirtje mag niet ontbreken.

"Laat je betoveren door deze wondere wereld van steenpuin en snoeihout", zegt een voice-over. "Het plezantste park van ons land, in elke gemeente. Waar je niet alleen je oude gloeilampen achterlaat, maar ook al jouw zorgen."