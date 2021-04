Attractiepark Toverland

Toverland ziet toch af van testdag: pretpark wil geen toegangstests

Toverland werkt bij nader inzien liever niet mee aan een pilot met toegangstests van de rijksoverheid. Het Limburgse attractiepark had zich aangemeld voor een speciale testdag. Die stond gepland op donderdag 15 april. Alle bezoekers zouden zich vooraf moeten laten testen op het coronavirus.



Toen afgelopen week bekend werd dat Toverland geselecteerd was, sprak men nog over "goed nieuws". "Wij zijn blij verrast dat we mogen deelnemen aan de pilot van de overheid met sneltestbewijzen", luidde de officiële reactie. Er zouden maximaal vierduizend bezoekers welkom zijn.

Een week later is van die blijdschap niets meer over. "Het attractiepark kiest ervoor om hier niet aan deel te nemen", staat in een verklaring die Toverland zojuist naar buiten heeft gebracht. Het argument: vorig jaar kon het park prima open zonder verplichte tests, dus dat moet dit jaar ook kunnen.



Besmettingshaarden

Volgens de directie was er in 2020 dankzij de coronamaatregelen geen sprake van "aantoonbare besmettingshaarden". "Toverland kan weer op verantwoorde wijze open zonder toegang middels negatieve sneltestbewijzen."



Het Toverland-management is vaker kritisch over de coronaregels. Vorig jaar pleitte eigenaar Jean Gelissen al voor het afschaffen van de anderhalve meter afstand in de openlucht. Bovendien besloot het park in overleg met de burgemeester om de afstandsregel in achtbaantreinen te gaan negeren. De veiligheidsregio floot beide partijen terug.



Fieldlab

Bedrijven die deze maand nog wel meedoen aan de pilot zijn Ouwehands Dierenpark, Artis, Madurodam, Madame Tussauds Amsterdam, de Heineken Experience, GaiaZOO en Diergaarde Blijdorp. Avonturenpark Hellendoorn beet afgelopen weekend de spits af. In de Efteling vindt op 24 april een Fieldlab-experiment plaats dat losstaat van deze pilot.



Branchevereniging Club van Elf ziet het invoeren van verplichte toegangstests totaal niet zitten. Namens de sector liet Walibi-directrice Mascha van Till vanochtend al weten een groot tegenstander te zijn van het idee. "Wij worden voor het karretje gespannen om dat testprincipe uit te voeren, terwijl het ons niets brengt en onze gasten ook niet", zei ze. Men vreest dat bezoekers zullen wegblijven.