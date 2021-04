Madurodam

Testdag in Madurodam gaat aanstaande zaterdag wel door

Madurodam doet wel gewoon mee aan een pilot waarbij bezoekers zich verplicht moeten laten testen op het coronavirus. Vanochtend werd bekend dat Toverland een geplande testdag schrapt omdat de directie bij nader inzien toch geen toegangstests wil hanteren. Ook branchevereniging Club van Elf spreekt zich fel uit tegen het verplichten van tests.



Madurodam, eveneens aangesloten bij de Club van Elf, kiest ervoor om de pilot door te laten gaan. Het Haagse themapark is zaterdag 17 april open voor maximaal 1500 personen, bevestigt een woordvoerster aan Looopings.

"Wij werken graag mee aan een eerste stap op weg naar een volledige heropening", zegt ze. "We doen niets liever dan weer bezoekers ontvangen." Toch gaat ook de voorkeur van Madurodam uit naar open zonder toegangstests. "Maar wellicht kan dit een tussenoplossing zijn, om de komende periode te overbruggen."



Testcase

Het park is benieuwd naar de resultaat. "Misschien blijkt straks dat het te kostbaar is, of niet populair genoeg. We moeten afwachten hoe het uitpakt. Het is een goede testcase."



Bezoekers moeten niet alleen een toegangskaartje kopen voor Madurodam, maar ook een afspraak inplannen voor een coronatest in een speciale teststraat. Dat kan via testenvoortoegang.nl.



Uitverkocht

Is Madurodam aanstaande zaterdag uitverkocht? "Daar ziet het wel naar uit. Er worden nog steeds elke dag tickets verkocht."