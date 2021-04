Nieuws

Attractie- en dierenparken boos over plan voor verplichte test: 'Wij worden voor het karretje gespannen'

De Nederlandse pretparken en dierentuinen zitten totaal niet te wachten op het invoeren van een verplichte coronatest. Dat zegt Mascha van Till, directrice van Walibi Holland en voorzitter van branchevereniging Club van Elf. Vanochtend werd duidelijk dat het kabinet aanstuurt op het verplichten van negatieve coronatests voor bezoekers van pretparken, dierentuinen en musea.



In gesprek met BNR Nieuwsradio herhaalde Van Till vanochtend haar eerdere argumenten: attractie- en dierenparken zijn veelal buitenlocaties die vorig jaar al bewezen hebben veilig open te kunnen. "Er is ruimte, die anderhalve meter is geen punt", aldus de voorzitter.

Bij de Club van Elf zijn enkele tientallen parken aangesloten, waaronder de Efteling, Duinrell, Diergaarde Blijdorp, Attractiepark Slagharen en Toverland. Zou het niet fijn zijn als zij weer open kunnen, desnoods inclusief tests? Nee, zegt Van Till. "Wij worden voor het karretje gespannen om dat testprincipe uit te voeren, terwijl het ons niets brengt en onze gasten ook niet."



Onprettige ervaring

Ze noemt meerdere bezwaren. "Testen is een onprettige ervaring, dat weten we allemaal. Ook logistiek is het een enorme klus." De brancheorganisatie vreest dat potentiële bezoekers zullen afhaken. "We weten dat een groot deel van de gasten thuisblijft."



Het wordt zo wel heel aantrekkelijk om een pretparkbezoek uit te stellen, zegt Van Till. "Een attractiepark is er volgend jaar nog, dus de sense of urgency ontbreekt." Wie de verplichte tests gaat betalen, is nog niet duidelijk. Tijdens de pilot draait de overheid nog op voor de kosten.



Ronduit gevaarlijk

Draait alles uiteindelijk niet gewoon om geld verdienen? "Nee. Ik ben wel commercieel, maar wij zijn een oplossing voor een groot, gevaarlijk probleem. Dat is dat mensen straks knus bij elkaar op een bankje in het park gaan zitten en niet in een gereguleerde omgeving. Het is ronduit gevaarlijk om ons gesloten te houden."



Opengaan mét toegangstests ziet Van Till niet echt als een versoepeling. "Dat is eerder nog meer verkrampen. Heel veel gasten zullen thuisblijven omdat ze de drempel te hoog vinden."



Liever niet

Als de Walibi-directrice de vraag krijgt of ze liever gesloten wil blijven, moet ze toegeven dat ze in dat geval waarschijnlijk kiest voor de verplichte coronatest. "Opengaan is altijd beter dan dicht blijven. Als het moet, dan denk ik dat we het doen. Maar liever niet."