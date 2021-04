Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Slapen onder de achtbaan is een succes: tentjes worden nu ook geveild

Een winactie met een avontuurlijke overnachting in Attractiepark Slagharen is een succes. Het pretpark liet tijdens het paasweekend verschillende prijswinnaars in een tentje onder lanceerachtbaan Gold Rush slapen. Vanwege de enorme belangstelling is besloten om de actie te verlengen.



Nadat in eerste instantie vier gezinnen gebruik konden maken van de bijzondere locatie, kwam er een tweede weekend voor twee gezinnen. Daarvoor werd samengewerkt met publieke omroep RTV Oost.

Komend weekend zijn de tentjes - geleverd door de firma YALA - wederom gevuld. De unieke slaapplekken werden afgelopen week geveild via VakantieVeilingen.nl. Het verblijf is inclusief ontbijt en een familiepizza.



Vakantiehuisje

Mocht het toch te koud zijn om in een tentje te slapen, dan kunnen de logees uitwijken naar hun eigen Nevada-vakantiehuisje. De opbrengsten gaan naar een goed doel, namelijk het Nationaal Fonds Kinderhulp.



Slagharen hoopt op dinsdag 11 mei weer volledig open te kunnen. In de tussentijd zijn alleen verblijfsgasten welkom. Zij mogen gebruikmaken van afhaalrestaurants, souvenirwinkels en een handjevol kleinschalige attracties in het pretpark. Ook zijn er extra activiteiten.