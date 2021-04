Heide Park Resort

Duits pretpark kiest voor eigen testlocatie: 'Dan zijn we voorbereid'

Mocht de Duitse overheid besluiten om coronatests te verplichten bij pretparken, dan heeft het Duitse attractiepark Heide Park alvast voorbereidingen getroffen. Bij de ingang van het pretpark in deelstaat Nedersaksen is een teststraat neergezet.



Op de bussenparkeerplaats van Heide Park kunnen omwonenden zich sinds maandag laten testen op het coronavirus. Het gaat om antigeensneltest waarvan het resultaat ter plekke gecommuniceerd wordt. Over een tijdje komt de testuitslag ook per mail.

"Wanneer een negatief testresultaat verplicht wordt voor bezoekers van pretparken, zijn we voorbereid", zegt een woordvoerster van Heide Park. "Dan bieden we onze gasten ter plekke de mogelijkheid om een sneltest te doen."



Openingsdatum

De voorlichtster weet nog niet zeker of dat nodig zal zijn. "Meer details over de veiligheidseisen zullen bekend worden zodra we een openingsdatum weten." Voorlopig mogen de attractieparken in Duitsland niet open.