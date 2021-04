Nieuws

Kabinet wil toegangstesten verplichten bij pretparken en dierentuinen

Het demissionair kabinet overweegt om Nederlandse pretparken en dierentuinen over een tijdje open te stellen mét een verplichte toegangstest. Dat melden bronnen in de politiek aan BNR Nieuwsradio. In dat geval moeten alle bezoekers van 12 jaar en ouder vooraf een afspraak maken bij een teststraat.



Op dit moment werken enkele parken mee aan een pilot met toegangstests van de overheid. Afgelopen weekend ging Avonturenpark Hellendoorn open voor personen met een negatieve coronatest van maximaal veertig uur oud, de komende weken komen onder meer Ouwehands Dierenpark, Artis en Madurodam aan de beurt.

De overheid ziet die werkwijze nu als de oplossing om de zogeheten doorstroomlocaties op korte termijn weer in gebruik te nemen, weet de radiozender. Mochten er versoepelingen komen voor de sector, dan zal in eerste instantie gekeken worden naar het verplichten van de tests.



Persconferentie

Burgemeesters van de grote steden hameren al weken op het heropenen van de buitenlocaties, zoals dierentuinen en terrassen. Hun roep werd de afgelopen dagen luider. Vanavond geven Mark Rutte en Hugo de Jonge opnieuw een coronapersconferentie over het verlengen van de maatregelen en eventuele versoepelingen.