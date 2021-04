Disneyland Paris

Ontwerper Space Mountain kritisch over investeringsbeleid Disneyland Paris: 'Ik ben gechoqueerd'

Het is bizar hoe weinig nieuwe attracties Disneyland Paris de afgelopen decennia heeft gebouwd. Dat vindt Tim Delaney, hoofdontwerper van themagebied Discoveryland. De Amerikaan snapt niet waar het mis is gegaan, vertelt hij in een interview.



Delaney was verantwoordelijk voor iconische Disney-attracties als achtbaan Space Mountain, geopend in 1995. Sindsdien is er opvallend weinig veranderd in het originele Disneyland Park, verzucht de ontwerper in gesprek met fansite DLP Report.

"Eén van mijn grootste teleurstellingen bij Disneyland is dat de laatste grote attractie Space Mountain was, 26 jaar geleden", aldus Delaney. "Dat is nooit de bedoeling geweest."



PhilharMagic

Nieuwigheden in het Disneyland Park gingen de afgelopen jaren steeds ten koste van bestaande attracties. Voorbeelden zijn de 4D-show Mickey's PhilharMagic (2018) en de interactieve darkride Buzz Lightyear Laser Blast (2006).



Oudgediende Delaney kan er met zijn pet niet bij. "Rond het twintigjarig bestaan realiseerde ik me plotseling: wat is er de laatste tijd nou eigenlijk toegevoegd?" Niet veel, was de conclusie. Grote investeringen als The Twilight Zone Tower of Terror (2007) en Ratatouille: The Adventure (2014) werden gebouwd in het aangrenzende Walt Disney Studios Park.



Gechoqueerd

Het Disneyland Park liet men links liggen. Ook nu is er sprake van uitbreidingsplannen in het Walt Disney Studios Park en niet in het oorspronkelijke park. "Ik ben gechoqueerd dat er nooit iets is gebeurd in dat park. Alles gaat naar de Studios. Kennelijk vinden ze de Studios leuker, geen idee."



Delaney is niet de enige Disney-grootheid die met verbazing kijkt naar het investeringsbeleid van het resort. De legendarische Disney-ontwerper Tony Baxter had enkele jaren geleden al dezelfde boodschap voor het management van Disneyland Paris.