Disneyland Paris

Ontwerper Disneyland Paris niet blij met Buzz Lightyear-attractie

Voormalig Disney-ontwerper Tim Delaney baalt dat Disneyland Paris ervoor gekozen heeft om in 2006 een Buzz Lightyear-attractie te openen. Delaney was begin jaren negentig één van de hoofdontwerpers van het Disneyland Park in Parijs. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor themagebied Discoveryland, met onder andere achtbaan Space Mountain en vliegsimulator Star Tours.



Eén van de attracties van het eerste uur was de 360 graden-film Le Visionarium, waarbij bezoekers een reis door de tijd maakten onder leiding van de robot Timekeeper. In het najaar van 2004 werd de attractie permanent gesloten. Anderhalf jaar later opende de vervanger: de interactieve darkride Buzz Lightyear Laser Blast.

In een podcastaflevering van fansite DLP Report wordt Discoveryland-ontwerper Delaney gevraagd of hij achter die keuze staat. "Had de attractie vernieuwd moeten worden? Waarschijnlijk wel", zegt de Disney-veteraan over Le Visionarium. "Maar als je bekijkt hoe Discoveryland is bedacht, past Buzz Lightyear als filmpersonage beter in een Studio Tour."



Jules Verne

Le Visionarium was belangrijk voor Disneyland Paris omdat het verhaal Europees was, vindt Delaney. In de 360 graden-film kwamen onder meer Engelse schrijver Herbert George Wells, de Franse auteur Jules Verne en de Italiaanse kunstenaar en uitvinder Leonardo da Vinci voor.



"Ik zou willen dat Disney deze attractie behouden had omdat het een eerbetoon is aan het Europese publiek", aldus Delaney. "Het is een constante herinnering aan waar men is. Ik zou de attractie behouden hebben, maar helaas was het niet mijn beslissing."



Uitstraling

Het Disney-icoon had liever gezien dat Le Visionarium vernieuwd was. Buzz Lightyear "heeft een totaal andere uitstraling". "Ik denk dat het publiek behoefte heeft aan een Disney-attractie die gerelateerd is aan hun cultuur. "



Delaney somt vervolgens op wat hij zo goed vindt aan de themadelen Frontierland, Adventureland en Fantasyland. "En Discoveryland... Ik was bij het originele thema gebleven. Maar niemand vraagt mij tegenwoordig nog om mijn mening, behalve jullie."