Efteling

Oud-directeur Efteling start eigen adviesbureau

De voormalig parkdirecteur van de Efteling heeft een eigen bedrijf opgestart. Firma's die op zoek zijn naar advies op het gebied van recreatie, kunnen voortaan aankloppen bij Coen Bertens Consultancy: het nieuwe consultancybureau van oud-Efteling-directeur Coen Bertens.



Bertens vertrok in februari bij de Efteling na een dienstverband van 23 jaar. "Nu is het tijd om de opgedane kennis en ervaring te delen", schrijft hij op zijn website. Daar worden ook een aantal projecten opgesomd die gerealiseerd zijn onder leiding van Bertens, waaronder de attracties Joris en de Draak, Baron 1898, Symbolica en Max & Moritz.

Verder benoemt hij drie belangrijke successen: de stijging van het bezoekersaantal van 4,4 miljoen in 2014 naar 5,2 miljoen in 2019, de daling van de gemiddelde wachttijden bij de attracties met 7 procent in die periode en een prijs voor het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland.



Capaciteit

Bertens gaf afgelopen najaar al aan dat hij niet meer op zoek is naar een fulltime functie bij een attractiepark. Hij kan wel voor andere klussen gevraagd worden, zoals het geven van workshops, het opzetten van strategiesessies, het begeleiden van projecten, het maken van stappenplannen en het verhogen van capaciteit van attracties, eetgelegenheden en winkels.



"Coen Bertens Consultancy is onafhankelijk en beschikt over jarenlange ervaring en expertise op het gebied van financiën, operationeel- en projectmanagement", valt te lezen op de site. "Maak een afspraak en zet een eerste stap op weg naar succes."



Opgevolgd

Bertens werd bij de Efteling opgevolgd door Nicole Scheffers, die als directielid eerder verantwoordelijk was voor de hotels en resorts. De verblijfsaccommodaties zijn nu ondergebracht bij commercieel en creatief directeur Koen Sanders.