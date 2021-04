Efteling

Meeste attracties blijven dicht tijdens Fieldlab-testdag in de Efteling

Tijdens het Fieldlab-experiment in de Efteling op zaterdag 24 april blijft een aanzienlijk deel van het attractiepark gesloten. Dat heeft de Efteling vanmiddag bekendgemaakt. Van de in totaal 32 attracties gaat minder dan de helft open voor publiek.



De speciale Fieldlab-dag fungeert als een wetenschappelijk onderzoek. Het initiatief staat los van de pilot met toegangstesten in andere Nederlandse pretparken en dierentuinen. Deelnemers moeten zich vooraf én na afloop laten testen op het coronavirus, maar in het park hoeven ze zich niet meer aan de coronaregels te houden.

Om drukte te simuleren, wordt niet het hele park opengesteld. De volgende elf attracties zijn toegankelijk: Max & Moritz, het Spookslot, Baron 1898, De Vliegende Hollander, de Python, de Oude Tufferbaan, de Halve Maen, de Game Gallery, het Sprookjesbos, Symbolica en de Pagode.



Fata Morgana

Wie zich verheugde op een andere attractie, heeft pech. Fata Morgana, de Piraña, Fabula, de Traptreintjes, Joris en de Draak, Vogel Rok, Carnaval Festival, Monsieur Cannibale, de Kleuterhof, het Avonturendoolhof, de Gondoletta, de Stoomtrein, Kindervreugd, het Anton Pieckplein, het Volk van Laaf, de Monorail, het Efteling Museum, het Diorama, de Stoomcarrousel, Droomvlucht en Villa Volta blijven dicht.



Verder gaan enkele souvenirwinkels en eetgelegenheden open, waaronder pannenkoekenrestaurant Polles Keuken. Op het einde van de dag wordt watershow Aquanura opgevoerd. De Efteling is open van 10.00 tot 18.00 uur. Bezoekers reserveren online een tijdslot, net als vorig jaar.



Wachtrijen

De Efteling waarschuwt alvast voor de wachttijden. "Bij deze realistische situatie geldt dat er juist ook wachtrijen moeten staan", staat in een mail aan abonnementhouders. "Dit is namelijk onderdeel van het experiment. Niet alle attracties draaien daarom op de volledige capaciteit."