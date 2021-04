Efteling

Efteling vraagt politiek om heropening in lobbyfilmpje: 'Je mag toch ook wel gelukkig zijn?'

De Efteling hoopt de politiek op andere gedachten te brengen met een nieuwe lobbyvideo. Daarin staat de stem van een jong meisje centraal. Ze geeft aan dat het zonde is om het attractiepark - dat een oppervlakte heeft van 65 hectare - niet te openen nu Nederlanders steeds meer naar buiten willen.



Het kind beschrijft de Efteling als "een heel groot park, zo groot dat er wel duizenden prinsen en prinsessen kunnen zijn". "Net zo veel als 130 voetbalvelden zegt mama. Dat is heel veel ruimte dus. Het is hier altijd leuk en iedereen is hier blij en gelukkig."

Dan slaat het noodlot toe. "Maar nu is het dicht en is alles op slot. Al heel, heel lang. Al deze ruimte gebruiken we nu niet. En dat terwijl we allemaal naar buiten willen." Ondertussen zijn luchtbeelden zichtbaar van een lege Efteling.



Gelukkig

Het meisje heeft plekken als de Efteling nodig om gelukkig te zijn, luidt de boodschap. Ze wil "iets leuks met mijn papa, mama, of met mijn vriendjes". "Dat maakt mij gelukkig."



Naast gezondheid moeten we geluk niet uit het oog verliezen, concludeert de kinderstem. "Ze doen er nu alles aan om iedereen heel lang te laten leven. Dat snap ik wel en is ook heel belangrijk. Maar je mag toch ook wel gelukkig zijn? Laten we gaan voor nog lang én gelukkig."



Gewaagd

De opvallende video ging vandaag in première in talkshow Kraak op Omroep Brabant. Voor de Efteling is het een gewaagde stap om zich te begeven op politiek terrein. Normaal gesproken houdt het park zich verre van politieke statements.



Hoe moet het filmpje worden opgevat? "Wat we hiermee willen zeggen is niet zozeer dat wij het tempo bepalen wanneer er weer versoepeld wordt", verduidelijkt commercieel en creatief directeur Koen Sanders in het programma. "Maar als er versoepeld wordt, is het heropenen van grote buitenlocaties wel een logische eerste versoepeling."



Experiment

Voorlopig lijken de Nederlandse pretparken en dierentuinen achter het net te vissen. Het kabinet is niet van plan om binnenkort versoepelingen door te voeren, zo werd vandaag bekend. Wel gaat de Efteling op 24 april open voor een Fieldlab-experiment. Daar komt komende week meer informatie over.