Drouwenerzand Attractiepark

Twee nieuwe attracties in Drents pretpark Drouwenerzand

Het Drentse pretpark Drouwenerzand presenteert in 2021 twee nieuwe kinderattracties. Bezoekers kunnen vanaf dit seizoen een ritje maken in de theekopjesmolen Tea Cups en het reuzenrad Mini Rad.



De kleinschalige attracties zijn geplaatst onder een nieuwe overkapping. "Daar liggen tevens grote bouwblokken voor de kleintjes en er staan verschillende bankjes waar gasten een oogje in het zeil kunnen houden terwijl de kinderen spelen", vertelt een woordvoerster.

Het gaat om attractie bedoeld voor kinderen tussen 3 en 6 jaar. De Tea Cups, met in totaal 24 zitplaatsen, zijn afkomstig van leverancier Kolmax. Het Mini Rad, gedecoreerd in junglestijl, komt van fabrikant Mulder Metaal. Er geldt een minimale lengte van 90 centimeter.