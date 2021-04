Attractiepark Toverland

Avonturenpark Hellendoorn koos voor draak uit Toverland

De boosaardige ijsdraak bij Toverland-achtbaan Fenix heeft sinds kort een broertje. In Avonturenpark Hellendoorn is tegenwoordig een draak te vinden die wel héél erg lijkt op de draak in het Limburgse attractiepark. Dat heeft een reden: beide figuren werden vervaardigd door hetzelfde bedrijf.



Avonturenpark Hellendoorn gaf de oude achtbaan Tornado afgelopen winter een opknapbeurt. Eén van de nieuwe onderdelen is een opvallend beeld van een draak. Wie goed oplet, ziet dat het monster dezelfde vorm heeft als de drakenkop die sinds 2019 gebruikt wordt bij wing coaster Fenix in Toverland.

Bij Toverland moet men dan ook vreemd hebben opgekeken toen beelden van de Hellendoorn-draak naar buiten kwamen. De Fenix-draak werd enkele jaren geleden speciaal ontworpen en vervaardigd voor het park in Sevenum.



Avontuurlijk

Avonturenpark Hellendoorn is zich in ieder geval van geen kwaad bewust. "Wij hebben uit de catalogus van onze leverancier een bestaand artikel besteld", reageert een woordvoerder in gesprek met Looopings. "Soms laten we deze artikelen nog aanpassen om ze extra avontuurlijk te maken."



Dat is ook gebeurd bij de drakenkop, aldus de Hellendoorn-voorlichter. "We hebben er een gesloten kop van gemaakt, de hoorns laten aanpassen, kettingen geplaatst, de kleuren bepaald en er zijn twee klauwen aan toegevoegd, als maatwerk. Zo is Balagos ontstaan. We zijn erg blij met het eindresultaat."



Vervolgstappen

De vraag blijft wel: mogen andere pretparken die basisvorm zomaar gebruiken, zonder toestemming van Toverland? Een woordvoerster van Toverland kan daar nog niet op ingaan. Ze wil alleen kwijt dat het park op de hoogte is van het bestaan van de Overijsselse draak. Over eventuele vervolgstappen is ook nog niets bekend.