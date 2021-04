Gröna Lund

Indrukwekkende beelden van nieuwe achtbaan in Zweden: 'Krankzinnig meesterwerk'

Een Zweeds pretpark opent dit jaar een sensationele nieuwe achtbaan. Attractiepark Gröna Lund in Stockholm neemt binnenkort de hangende rollercoaster Monster in gebruik. Een groep pretparkfans mocht de aanwinst onlangs alvast uitproberen. Dat leverde indrukwekkende beelden op.



Monster is een 34 meter hoge inverted coaster van de gerenommeerde achtbaanbouwer Bolliger & Mabillard uit Zwitserland. De firma is bij ons vooral bekend van Baron 1898 in de Efteling, Fenix in Toverland en Black Mamba in Phantasialand.

"Monster is zowel krachtig als gracieus, boordevol inversies, gestoorde elementen en near-miss-momenten", vertelt één van de proefpersonen in een YouTube-video. Hij noemt het een "krankzinnig meesterwerk". "Geen seconde is saai."



Wonder

Monster is 700 meter lang. De topsnelheid bedraagt 90 kilometer per uur. Gröna Lund was al behoorlijk volgebouwd. Het bleek dan ook een hels karwei om de coaster zo te ontwerpen dat er plek voor was in het bestaande park. "Het mag een wonder heten dat het gelukt is", aldus de videomaker.